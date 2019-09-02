【午前】９時１５分、官邸。２２分、小野田壮内閣府賞勲局長。３３分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。１０時１５分、野上浩太郎官房副長官、長谷川栄一首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、正木靖欧州局長、岡野正敬国際法局長。１１時１５分、鈴木哲外務省総合外交政策局長、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。３１分、世耕弘成経済産業相、外務省の秋葉事務次官、山上信吾経済局長、経産省の安藤久佳事務次官、田中繁広経産審議官、広瀬直通商政策局長。

【午後】０時、政府・与党連絡会議。３２分、関口昌一自民党参院議員会長。１時４４分、平井卓也クールジャパン戦略担当相、三又裕生内閣府知的財産戦略推進事務局長。２時３６分、鈴木宗男日本維新の会参院議員。３時３分、薗浦健太郎首相補佐官。３７分、河野太郎外相、野上官房副長官、谷内正太郎国家安全保障局長、外務省の秋葉事務次官、森外務審議官、正木欧州局長。４時２６分、インドのシン国防相の表敬。４６分、総務省の山田真貴子総務審議官、谷脇康彦総合通信基盤局長、岡村健司財務省国際局長。５時４８分、茂木敏充経済再生担当相。６時３７分、公邸。