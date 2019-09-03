【午前】９時２０分、自民党本部。２２分、二階俊博同党幹事長。３３分、同党役員会。４７分、官邸。１０時１分、知的財産戦略本部。１７分、閣議。３１分、会計検査院の森田祐司検査院長に辞令交付。４５分、「『世界津波の日』２０１９高校生サミットｉｎ北海道」に向けたビデオメッセージ収録。１１時３分、野上浩太郎官房副長官、長谷川栄一首相補佐官、外務省の森健良外務審議官、金杉憲治アジア大洋州局長、滝崎成樹南部アジア部長、梨田和也国際協力局長、岡村健司財務省国際局長、田中繁広経済産業審議官、藤井直樹国土交通審議官、西田安範防衛審議官。４６分、尾崎正直高知県知事。中谷元自民党同県連会長同席。

【午後】０時４６分、自民党議員連盟「女性議員飛躍の会」の稲田朋美共同代表ら。１時３３分、河井克行自民党総裁外交特別補佐。４８分、河村建夫日韓議員連盟幹事長。２時２０分、谷内正太郎国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、森外務審議官。５８分、外務省の森外務審議官、正木靖欧州局長。４時１５分、兼原信克官房副長官補、外務省の金杉アジア大洋州局長、大菅岳史外務報道官。５時５５分、根本匠厚生労働相、土屋喜久厚生労働審議官。６時２５分、東京・赤坂の日本料理店「口悦」。