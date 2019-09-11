携帯大手３社は、店舗や避難所などで無料で携帯電話を充電できるサービスを実施している。誰でも利用することができるという。

【実施場所】

ＫＤＤＩ（ａｕ）（１１日午前９時現在）

（千葉県）南房総市役所▽富山地区センター（南房総市）▽三芳地区センター（同）▽朝夷行政センター（同）▽丸山分庁舎（同）▽和田地域センター（同）▽白浜地域センター（同）▽東アワ漁協（同）▽館山市役所▽木更津市役所▽同市民会館▽岩根公民館（木更津市）▽文京公民館（同）▽清見台公民館（同）▽千葉市中央区くらし安心課▽同市若葉区くらし安心課▽同市稲毛区くらし安心課▽市原市役所▽成田市役所▽富里市役所▽佐倉市役所

ソフトバンク（同）

（千葉県）木更津市民会館▽富津市役所▽鴨川市役所▽鋸南町役場▽富浦こども園（南房総市）▽富津市役所▽富里市役所日吉台出張所▽館山中央公民館（館山市）▽八街市役所▽上総地域交流センター（君津市）▽イオンタウン君津▽ほか千葉、茨城両県の計１４６店舗（ワイモバイルショップ含む）

ＮＴＴドコモ（１１日午後６時現在）

千葉県内７２店舗、茨城県内４９店舗