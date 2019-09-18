【午前】８時５３分、官邸。９時４分、西村明宏官房副長官、北村滋国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、鈴木量博北米局長、高橋克彦中東アフリカ局長、鈴木秀生国際協力局長。１０時９分、高橋氏出る。２０分、北村氏出る。滝崎成樹外務省アジア大洋州局長、西田安範防衛審議官加わる。２９分、滝崎、鈴木秀生、西田各氏出る。山上信吾外務省経済局長、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）等政府対策本部の梅本和義首席交渉官、渋谷和久政策調整統括官加わる。３５分、西村、秋葉、梅本、渋谷各氏出る。武内良樹財務官、広瀬直経済産業省通商政策局長、藤井直樹国土交通審議官、西田防衛審議官加わる。４６分、全員出る。１１時３３分、海底探査技術の国際大会で優勝した日本財団と大洋水深総図（ＧＥＢＣＯ）共同チームなどの表敬。

【午後】０時４７分、ベトナムのチュオン・タン・サン元国家主席。２時１４分、日・ＥＵビジネス・ラウンドテーブルの柵山正樹共同議長、ムロチェク共同議長代理らの表敬。提言書受け取り。４２分、皇位継承に関する式典委員会。３時１２分、林道晴、山崎敏充新旧最高裁判事。２６分、岩並秀一海上保安庁長官。５２分、森田健作千葉県知事、渡辺博道自民党千葉県連会長ら。４時２分、茂木敏充外相、ＴＰＰ等政府対策本部の梅本首席交渉官、渋谷政策調整統括官、外務省の鈴木北米局長、山上経済局長。３５分、西村康稔経済再生担当相、新原浩朗経産省経済産業政策局長。５時３４分、高市早苗総務相。６時５６分、公邸。