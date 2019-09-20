【午前】９時５分、官邸。１４分、西村明宏官房副長官、北村滋国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、鈴木量博北米局長、高橋克彦中東アフリカ局長、鈴木秀生国際協力局長。５０分、復興推進会議。１０時７分、閣議。４２分、防災功労者表彰式。記念撮影。１１時１７分、北村国家安全保障局長、外務省の秋葉事務次官、森外務審議官、鈴木北米局長、高橋中東アフリカ局長。２２分、高橋氏出る。滝崎成樹外務省アジア大洋州局長加わる。２７分、秋葉、滝崎両氏出る。外務省の金杉憲治外務審議官、山上信吾経済局長、武内良樹財務官、田中繁広経済産業審議官、藤井直樹国土交通審議官加わる。３２分、金杉、鈴木、山上、武内、田中、藤井各氏出る。高橋外務省中東アフリカ局長加わる。４５分、全員出る。５４分、西村康稔全世代型社会保障改革担当相、田和宏内閣府審議官、太田充財務省主計局長、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。

【午後】１時４３分、吉井和視自民党和歌山県連幹事長ら。５７分、秋葉外務事務次官。２時４２分、全世代型社会保障検討会議。３時３２分、西村官房副長官、山田真貴子総務審議官、外務省の森、金杉両外務審議官、大鷹正人外務報道官、山田重夫総合外交政策局長、正木靖欧州局長、大沢誠農林水産審議官、田中経産審議官、藤井国交審議官、西田安範防衛審議官。４時５０分、中国成立７０周年の記念レセプションに向けたビデオメッセージ収録。５時４６分、東京都調布市の東京スタジアム。麻生太郎財務相、森喜朗元首相らとラグビーワールドカップ日本大会の開会式観覧、開幕戦観戦。１０時、日本代表選手を激励。３３分、東京・富ケ谷の自宅。