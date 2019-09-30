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09月30日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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【午前】９時２７分、皇居。帰国の記帳。４７分、官邸。１０時４３分、中尾武彦アジア開発銀行総裁。１１時６分、北村滋国家安全保障局長、今井尚哉首相補佐官。３７分、西村康稔経済財政担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、多田明弘政策統括官。
【午後】２時１０分、白石興二郎駐スイス大使らの新任あいさつ。３２分、東京・南麻布のフランス大使館。故シラク元大統領の弔問の記帳。ローラン・ピック駐日大使と懇談。５２分、官邸。３時１８分、北村国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、増子豊統合幕僚副長。４０分、茂木敏充外相、森健良外務審議官。４時５分、経済財政諮問会議。５時、高市早苗総務相。１４分、甘利明自民党税制調査会長。６時６分、国家戦略特区諮問会議。４６分、東京・九段北の中国料理店「中国飯店 市ケ谷」。自民党の二階俊博幹事長、鈴木俊一総務会長、岸田文雄政調会長、下村博文選挙対策委員長、森山裕国会対策委員長、世耕弘成参院幹事長、稲田朋美幹事長代行らと食事。８時５４分、東京・富ケ谷の自宅。
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朝日新聞官邸クラブ