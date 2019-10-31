【午前】８時８分、河井克行法相。菅義偉官房長官同席。３９分、森雅子自民党参院議員。菅官房長官同席。９時４分、報道各社のインタビュー。３５分、鈴木英敬三重県知事。１０時１６分、五百旗頭真兵庫県立大理事長、安藤裕康国際交流基金理事長、山内昌之東大名誉教授、志野光子外務省国際文化交流審議官。５４分、皇居。内奏、森氏の閣僚認証式。１１時３９分、官邸。５６分、森氏に法相の補職辞令交付。記念撮影。

【午後】２時４分、西村明宏官房副長官、北村滋国家安全保障局長、山田真貴子総務審議官、外務省の森健良外務審議官、石川浩司南部アジア部長、鈴木秀生国際協力局長、田中繁広経済産業審議官、岡西康博国土交通省国際統括官、西田安範防衛審議官。３時４分、規制改革推進会議。３５分、西村康稔経済財政担当相。３７分、北村国家安全保障局長、今井尚哉首相補佐官。４時、デービッドソン米インド太平洋軍司令官の表敬。３４分、国と地方の協議の場。５時８分、「東南アジア青年の船」事業参加者の表敬。６時４分、国家安全保障会議。２４分、報道各社のインタビュー。２６分、公邸。横倉義武日本医師会会長、中山譲治日本製薬工業協会会長らと食事。８時４２分、全員出る。