メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ
10月01日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
新着記事一覧へ
【午前】９時２６分、自民党本部。３２分、同党役員会。５６分、官邸。５７分、報道各社のインタビュー。１０時３分、閣議。２３分、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）等総合対策本部。４５分、林肇前駐ベルギー大使に官房副長官補の辞令交付。兼原信克前官房副長官補同席。５６分、米国研究製薬工業協会のジョバンニ・カフォリオ会長ら。１１時２５分、北村滋国家安全保障局長、前田哲官房副長官補。
【午後】０時１１分、政府・与党連絡会議。２時２３分、東京・東新橋の共同通信社。２５分、共同通信加盟社編集局長会議に出席し、講演。３時、官邸。４時２３分、外務省の秋葉剛男事務次官、滝崎成樹アジア大洋州局長。３８分、滝崎氏出る。５時７分、秋葉氏出る。９分、滝沢裕昭内閣情報官、浦田啓一公安調査庁次長。２１分、浦田氏出る。３７分、滝沢氏出る。５６分、鈴木宗男日本維新の会参院議員、日本相撲協会の八角理事長。６時４０分、公邸。閣僚との夕食会。８時８分、全員出る。
トップニュース
新着ニュース
あわせて読みたい
PR注目情報
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。
朝日新聞官邸クラブ