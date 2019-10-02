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10月02日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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【午前】８時５６分、官邸。５７分、報道各社のインタビュー。９時１６分、国家安全保障会議。５５分、サモアのツイラエパ首相を出迎え。記念撮影。５６分、ツイラエパ首相と首脳会談。１０時３０分、署名式、共同記者発表。４８分、ツイラエパ首相を見送り。５３分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、槌道明宏防衛省防衛政策局長。１１時２８分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。
【午後】１時５７分、西村康稔経済再生担当相、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。２時５３分、熱帯低気圧ＲＳＭＣ東京センター３０周年記念式典に向けたビデオメッセージ収録。３時３０分、中国中央テレビのインタビュー。４時１２分、浅川雅嗣内閣官房参与。３２分、滝沢内閣情報官。４１分、北村国家安全保障局長、今井尚哉首相補佐官。５時、国家安全保障会議。６時３２分、公邸。
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朝日新聞官邸クラブ