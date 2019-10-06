第２５回東関東マーチングコンテスト・第１８回東関東小学生バンドフェスティバル（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が６日、神奈川県小田原市の小田原アリーナで開かれ、栃木、茨城、千葉、神奈川の各県から計４４団体が出場した。

審査の結果、小学生バンドフェスは習志野市立大久保（千葉）、高根沢町立阿久津（栃木）、横浜市立保土ケ谷、柏市立酒井根（千葉）が全国大会への出場を決めた。マーチングコンテストはＡ部門の東関東代表６枠を千葉勢が６年連続で独占。中学校は船橋市立法田、習志野市立第四、野田市立南部、高校以上は市立習志野、市立船橋、市立柏が次のステージに駒を進めた。

全国大会は小学生バンドフェスが１１月２３日、マーチングコンテストが同２４日、いずれも大阪城ホール（大阪市）で開かれる。

結果は次の通り。（演奏順。◎は東関東代表）

◇小学生バンドフェス

【金賞】◎習志野市立大久保（千葉）、◎高根沢町立阿久津（栃木）、◎横浜市立保土ケ谷、◎柏市立酒井根（千葉）

【銀賞】水戸市立浜田、水戸市立石川

【銅賞】野田市立山崎（千葉）、益子町立益子（栃木）

◇マーチングＢ・小学生

【銀賞】笠間市ジュニアマーチングバンドｉｎｆｉｎｉｔｙ（茨城）

◇マーチングＢ・中学校

【金賞】野田市立第一（千葉）、四街道市立四街道西（千葉）

【銀賞】八千代松陰（千葉）、小田原市立泉（神奈川）、横浜市立港

【銅賞】日立市立豊浦（茨城）、桜川市立岩瀬西（茨城）

◇マーチングＢ・高校以上

【金賞】千葉商業、湘南台（神奈川）

【銀賞】作新学院（栃木）、千葉敬愛、拓大紅陵（千葉）

【銅賞】小山城南（栃木）、青藍泰斗（栃木）

◇マーチングＡ・中学校

【金賞】◎船橋市立法田（千葉）、習志野市立第二（千葉）、◎習志野市立第四（千葉）、◎野田市立南部（千葉）

【銀賞】川崎市立金程、日立市立多賀（茨城）、川崎市立橘、ひたちなか市立大島（茨城）、壬生町立南犬飼（栃木）

【銅賞】ひたちなか市立勝田第二（茨城）、秦野市立西（神奈川）、栃木市立大平、壬生町立壬生（栃木）

◇マーチングＡ・高校以上

【金賞】◎市立習志野（千葉）、◎市立船橋（千葉）、松戸六実（千葉）、◎市立柏（千葉）

【銀賞】大成女子（茨城）、東海大相模（神奈川）

【銅賞】小田原東（神奈川）、大西学園中高（神奈川）