【午前】９時２３分、官邸。３３分、閣議。１１時２４分、国会。２６分、自民党幹事長会議室。高知県知事選立候補予定者に推薦証渡し。２９分、衆院第１４控室。３４分、自民党両院議員総会。４２分、同党代議士会。５１分、衆院本会議場。５６分、高木陽介公明党国対委員長。５７分、麻生太郎副総理兼財務相、茂木敏充外相。５９分、麻生副総理兼財務相、佐藤勉衆院憲法審査会長。

【午後】０時１分、衆院本会議。１７分、官邸。３８分、国会。４０分、院内大臣室。５２分、参院本会議場。１時、第２００臨時国会開会式。１３分、官邸。５３分、国会。５５分、衆院議長応接室。２時、衆院本会議場。２分、衆院本会議。所信表明演説。２９分、院内大臣室。５３分、参院議長応接室。５７分、参院本会議場。３時、参院本会議。所信表明演説。２９分、官邸。５４分、長谷川栄一首相補佐官、外務省の森健良外務審議官、正木靖欧州局長、藤井直樹国土交通審議官。４時９分、河井克行法相、佐々木聖子出入国在留管理庁長官。２７分、菅原一秀経済産業相、経産省の安藤久佳事務次官、飯田祐二産業技術環境局長、高橋泰三資源エネルギー庁長官。４０分、飯田氏出る。４７分、全員出る。５時８分、滝沢裕昭内閣情報官。６時１０分、２０１８年ノーベル平和賞受賞者でコンゴ民主共和国のデニ・ムクウェゲ産婦人科医。２８分、報道各社のインタビュー。４４分、東京・南麻布の日本料理店「有栖川清水」。葛西敬之ＪＲ東海名誉会長、古森重隆富士フイルムホールディングス会長らと食事。９時５分、東京・富ケ谷の自宅。