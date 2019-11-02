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11月02日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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台風１９号の影響で延期されていた第３３回東海マーチングコンテスト（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は２日、三重県伊勢市の三重県営サンアリーナであった。高校以上の部と中学の部に愛知、岐阜、三重、長野、静岡の５県から計３０団体が出場した。
審査の結果、最も優れた演奏をした団体に贈られる「朝日新聞社賞」には安城学園高（愛知）、佐久市立浅間中（長野）が輝いた。金賞受賞校の中から、両校と愛工大名電高（愛知）、浜松商高、木曽川高（愛知）、愛西市立佐織中（愛知）、名古屋市立植田中が、１１月２４日に大阪市の大阪城ホールである全国大会に東海代表として出場を決めた。
結果は次の通り。（演奏順。◎は全国大会出場）
◇高校以上パレードコンテスト部門
【金賞】名経大市邨（愛知）、◎愛工大名電（愛知）、◎浜松商、◎安城学園（愛知）、春日井西（愛知）、◎木曽川（愛知）
【銀賞】桜丘（愛知）、袋井商（静岡）、桜台（愛知）、東濃実（岐阜）、江南（愛知）
【銅賞】春日丘（愛知）、相可（三重）、上田染谷丘（長野）、佐久長聖（長野）
◇高校以上ニューカマー部門
【最優秀賞】高山西（岐阜）
【優秀賞】豊川（愛知）
◇中学校パレードコンテスト部門
【金賞】◎愛西市立佐織（愛知）、◎名古屋市立植田、◎佐久市立浅間（長野）
【銀賞】犬山市立南部（愛知）、佐久市立臼田（長野）、名古屋市立平針、浜松市立三方原
【銅賞】上田市立塩田（長野）、岡崎市立南（愛知）
◇中学校ニューカマー部門
【最優秀賞】豊橋市立吉田方（愛知）
【優秀賞】多気町松阪市学校組合立多気（三重）、静岡市立賎機、名古屋市立大高
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