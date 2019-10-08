【午前】７時５９分、官邸。８時５分、岡田直樹官房副長官。５９分、西村明宏官房副長官。９時２８分、閣議。５４分、国会。５６分、参院議長応接室。５７分、参院本会議場。１０時１分、参院本会議。１１時５５分、官邸。

【午後】正午、西村官房副長官。１時３２分、北村滋国家安全保障局長、今井尚哉首相補佐官、秋葉剛男外務事務次官。５４分、国会。５６分、衆院議長応接室。２時、衆院本会議場。２分、衆院本会議。４時４６分、官邸。５時１３分、北村国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、宮川正内閣衛星情報センター所長。２２分、北村、宮川両氏出る。４２分、滝沢氏出る。５０分、テッド・クルーズ米上院議員の表敬。６時１９分、北村国家安全保障局長、林肇官房副長官補、秋葉外務事務次官。３５分、公邸。自民党の末松信介、公明党の石川博崇両参院国対委員長らと食事。菅義偉、岡田正副官房長官同席。８時３分、全員出る。