台風１９号の接近を受け、１２日に計画運休や通行止めを予定している首都圏の主な鉄道、バス、高速道路は以下の通り。

【ＪＲ東日本〈首都圏在来線〉】

朝から順次運転取りやめ。午後１時ごろに山手線の運転を取りやめ、以降は全線運休

【東海道・山陽新幹線】

東京―名古屋は始発から運休。名古屋―新大阪、新大阪―博多は午前中の一部列車を除き運休

【東北・上越・北陸新幹線】

午後１時前後から運休

【東京メトロ・都営地下鉄】

メトロは午後１時ごろから地上区間を中心に運休。都営三田線と新宿線は午後２時から区間運休

【小田急電鉄】

正午までに全線運休

【東急電鉄】

午前１１時半ごろから全線運休

【西武鉄道】

午後１時以降、全線で順次運休

【京王電鉄】

午後２時ごろから全線運休

【東武鉄道】

午後１時ごろから全線運休

【相模鉄道】

午前１１時ごろから全線運休

【路線バス】

国際興業は正午以降、都営は午後２時以降、東急と東武は午後３時以降、西東京バスは午後８時以降運休

【日本航空】

羽田、成田発着の大半が欠航

【全日空】

羽田、成田発着の国内線全便が欠航

【首都高速】

全線で通行止めの可能性

※１１日午後８時現在