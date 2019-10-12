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10月12日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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１２日午後８時までに、大雨特別警報の範囲は１都１１県まで広がった。大雨特別警報が発令された市町村は以下の通り。
【東京】
八王子市
青梅市
町田市
福生市
羽村市
あきる野市
日の出町
檜原村
奥多摩町
【神奈川】
相模原市
小田原市
厚木市
箱根町
湯河原町
愛川町
秦野市
南足柄市
清川村
【埼玉】
熊谷市
秩父市
飯能市
本庄市
東松山市
狭山市
深谷市
入間市
坂戸市
日高市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
東秩父村
美里町
神川町
寄居町
【静岡】
熱海市
伊東市
伊豆市
伊豆の国市
東伊豆町
函南町
【山梨】
富士吉田市
都留市
山梨市
大月市
韮崎市
南アルプス市
北杜市
笛吹市
上野原市
甲州市
市川三郷町
早川町
身延町
南部町
富士川町
道志村
鳴沢村
富士河口湖町
小菅村
丹波山村
【群馬】
高崎市
藤岡市
富岡市
安中市
上野村
神流町
下仁田町
南牧村
甘楽町
嬬恋村
桐生市
渋川市
みどり市
中之条町
長野原町
草津町
高山村
東吾妻町
【長野】
長野市
上田市
小諸市
伊那市
茅野市
佐久市
東御市
佐久穂町
軽井沢町
御代田町
富士見町
松本市
諏訪市
須坂市
中野市
千曲市
小海町
川上村
南牧村
南相木村
北相木村
立科町
長和町
麻績村
筑北村
坂城町
小布施町
山ノ内町
木島平村
栄村
【新潟】
糸魚川市
妙高市
上越市
【栃木】
宇都宮市
足利市
栃木市
佐野市
鹿沼市
日光市
大田原市
矢板市
那須塩原市
さくら市
塩谷町
高根沢町
那須町
那珂川町
【茨城】
日立市
常陸太田市
高萩市
北茨城市
笠間市
常陸大宮市
桜川市
城里町
太子町
【福島】
郡山市
いわき市
白河市
須賀川市
相馬市
二本松市
田村市
南相馬市
鏡石町
天栄村
檜枝岐村
只見町
南会津町
西郷村
泉崎村
中島村
棚倉町
塙町
鮫川村
石川町
玉川村
平田村
浅川町
古殿町
三春町
小野町
広野町
楢葉町
富岡町
川内村
大熊町
双葉町
浪江町
葛尾村
新地町
飯舘村
【宮城】
角田市
大河原町
村田町
柴田町
丸森町
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朝日新聞社会部