日本郵便は１５日、台風１９号による被害で、東北や関東の１０都県にある５０の郵便局が被災し、郵便、貯金、保険の窓口業務を停止していると発表した。ＡＴＭ（現金自動出入機）がある局では、すべてのＡＴＭが使えなくなっている。浸水被害が多いという。復旧できた局から再開する方針だが、一部は長期化する可能性もある。

営業をやめている郵便局は次の通り。

◇岩手県

宮古小山田（宮古市）、大槌桜木町簡易（大槌町）、堀内（普代村）、大浦簡易（山田町）、帯島（洋野町）、江刺大平簡易（奥州市）大日簡易（同）

◇宮城県

初原（松島町）、鶴巣（大和町）、北郷（角田市）、磐城東根（同）、丸森（丸森町）、金山本郷（同）、館山（同）、筆甫（同）、小斎（同）、太子堂簡易（富谷市）

◇福島県

郡山若葉町（郡山市）、郡山笹川（同）、郡山金屋（同）、平窪（いわき市）、赤井（同）、豊田簡易（同）、沢田（石川町）、石川駅前通（同）、本宮北（本宮市）、岩子簡易（相馬市）、伊達小島簡易（川俣町）、山木屋（同）、梁川（伊達市）、白根簡易（同）

◇茨城県

国田（水戸市）、勝田枝川（ひたちなか市）

◇栃木県

粟野（鹿沼市）、大平（栃木市）、皆川（同）、赤津（同）、栃木駅前（同）、佐野赤坂（佐野市）

◇千葉県

布良（館山市）、西岬（同）、丸山（南房総市）、辻森（君津市）

◇埼玉県

大滝（秩父市）

◇東京都

東村山秋津（東村山市） ◇長野県

長沼（長野市）、塩崎（同）、赤沼簡易（同）、大日向（佐久穂町）

◇三重県

大王畔名簡易（志摩市）