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10月17日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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プロ野球のドラフト（新人選択）会議は１７日、東京都内であり、高校生で史上最速の１６３キロを記録した佐々木朗希投手（岩手・大船渡高）を、日本ハムとロッテ、楽天、西武のパ・リーグ４球団が１位で指名した。抽選の結果、ロッテが交渉権を引き当てた。
|順位
|氏名
|守備
|所属
|1
|奥川恭伸
|投
|星稜
|2
|吉田大喜
|投
|日体大（大冠）
|3
|杉山晃基
|投
|創価大（盛岡大付）
|4
|大西広樹
|投
|大商大（大商大）
|5
|長岡秀樹
|内
|八千代松陰
|6
|武岡龍世
|内
|八戸学院光星
|順位
|氏名
|守備
|所属
|1
|石川昂弥
|内
|東邦
|2
|橋本侑樹
|投
|大商大（大垣日大）
|3
|岡野祐一郎
|投
|東芝（聖光学院・青学大）
|4
|郡司裕也
|捕
|慶大（仙台育英）
|5
|岡林勇希
|投
|菰野
|6
|竹内龍臣
|投
|札幌創成
|順位
|氏名
|守備
|所属
|1
|森下暢仁
|投
|明大（大分商）
|2
|宇草孔基
|外
|法大（常総学院）
|3
|鈴木寛人
|投
|霞ケ浦
|4
|韮沢雄也
|内
|花咲徳栄
|5
|石原貴規
|捕
|天理大（創志学園）
|6
|玉村昇悟
|投
|丹生
|順位
|氏名
|守備
|所属
|×
|奥川恭伸
|投
|星稜
|1
|西純矢
|投
|創志学園
|2
|井上広大
|外
|履正社
|3
|及川雅貴
|投
|横浜
|4
|遠藤成
|内
|東海大相模
|5
|藤田健斗
|捕
|中京学院大中京
|6
|小川一平
|投
|東海大九州（横須賀工）
|順位
|氏名
|守備
|所属
|1
|森敬斗
|内
|桐蔭学園
|2
|坂本裕哉
|投
|立命大（福岡大大濠）
|3
|伊勢大夢
|投
|明大（九州学院）
|4
|東妻純平
|捕
|智弁和歌山
|5
|田部隼人
|内
|開星
|6
|蝦名達夫
|外
|青森大（青森商）
|7
|浅田将汰
|投
|有明
|順位
|氏名
|守備
|所属
|×
|奥川恭伸
|投
|星稜
|×
|宮川哲
|投
|東芝（東海大山形・上武大）
|1
|堀田賢慎
|投
|青森山田
|2
|太田龍
|投
|ＪＲ東日本（れいめい）
|3
|菊田拡和
|内
|常総学院
|4
|井上温大
|投
|前橋商
|5
|山瀬慎之助
|捕
|星稜
|6
|伊藤海斗
|外
|酒田南
今夏の全国高校選手権大会で準優勝した石川・星稜高のエース、奥川恭伸（やすのぶ）投手にはヤクルト、阪神、巨人の３球団が１位で入札。ヤクルトが交渉権を手にした。オリックス、中日、ソフトバンクの３球団が指名した右の強打者、石川昂弥内野手（愛知・東邦高）は中日が交渉権を得た。
大学世代の日本代表のエース、森下暢仁（まさと）投手（明大）は広島が、高校日本代表の森敬斗内野手（神奈川・桐蔭学園高）はＤｅＮＡが、それぞれ単独指名した。
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