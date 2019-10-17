（１７日、プロ野球ドラフト会議）

ドラフト2019 12球団指名選手一覧 （2019年10月17日20時46分更新） セ・リーグ

パ・リーグ ヤクルト 順位 氏名 守備 所属 1 奥川恭伸 投 星稜 2 吉田大喜 投 日体大（大冠） 3 杉山晃基 投 創価大（盛岡大付） 4 大西広樹 投 大商大（大商大） 5 長岡秀樹 内 八千代松陰 6 武岡龍世 内 八戸学院光星 中日 順位 氏名 守備 所属 1 石川昂弥 内 東邦 2 橋本侑樹 投 大商大（大垣日大） 3 岡野祐一郎 投 東芝（聖光学院・青学大） 4 郡司裕也 捕 慶大（仙台育英） 5 岡林勇希 投 菰野 6 竹内龍臣 投 札幌創成 広島 順位 氏名 守備 所属 1 森下暢仁 投 明大（大分商） 2 宇草孔基 外 法大（常総学院） 3 鈴木寛人 投 霞ケ浦 4 韮沢雄也 内 花咲徳栄 5 石原貴規 捕 天理大（創志学園） 6 玉村昇悟 投 丹生 阪神 順位 氏名 守備 所属 × 奥川恭伸 投 星稜 1 西純矢 投 創志学園 2 井上広大 外 履正社 3 及川雅貴 投 横浜 4 遠藤成 内 東海大相模 5 藤田健斗 捕 中京学院大中京 6 小川一平 投 東海大九州（横須賀工） ＤｅＮＡ 順位 氏名 守備 所属 1 森敬斗 内 桐蔭学園 2 坂本裕哉 投 立命大（福岡大大濠） 3 伊勢大夢 投 明大（九州学院） 4 東妻純平 捕 智弁和歌山 5 田部隼人 内 開星 6 蝦名達夫 外 青森大（青森商） 7 浅田将汰 投 有明 巨人 順位 氏名 守備 所属 × 奥川恭伸 投 星稜 × 宮川哲 投 東芝（東海大山形・上武大） 1 堀田賢慎 投 青森山田 2 太田龍 投 ＪＲ東日本（れいめい） 3 菊田拡和 内 常総学院 4 井上温大 投 前橋商 5 山瀬慎之助 捕 星稜 6 伊藤海斗 外 酒田南 オリックス 順位 氏名 守備 所属 × 石川昂弥 内 東邦 × 河野竜生 投 ＪＦＥ西日本（鳴門） 1 宮城大弥 投 興南 2 紅林弘太郎 内 駿河総合 3 村西良太 投 近大（津名） 4 前佑囲斗 投 津田学園 5 勝俣翔貴 内 国際武道大（東海大菅生） 日本ハム 順位 氏名 守備 所属 × 佐々木朗希 投 大船渡 1 河野竜生 投 ＪＦＥ西日本（鳴門） 2 立野和明 投 東海理化（中部大第一） 3 上野響平 内 京都国際 4 鈴木健也 投 ＪＸ―ＥＮＥＯＳ（木更津総合） 5 望月大希 投 創価大（市船橋） 6 梅林優貴 捕 広島文化学園大(高陽東) 7 片岡奨人 外 東日本国際大（札幌日大） ロッテ 順位 氏名 守備 所属 1 佐々木朗希 投 大船渡 2 佐藤都志也 捕 東洋大（聖光学院） 3 高部瑛斗 外 国士舘大（東海大甲府） 4 横山陸人 投 専大松戸 5 福田光輝 内 法大（大阪桐蔭） 楽天 順位 氏名 守備 所属 × 佐々木朗希 投 大船渡 1 小深田大翔 内 大阪ガス（神戸国際大付・近大） 2 黒川史陽 内 智弁和歌山 3 津留崎大成 投 慶応義塾大(慶応) 4 武藤敦貴 外 都城東 5 福森耀真 投 九州産業大(北九州) 6 滝中瞭太 投 ホンダ鈴鹿（高島・龍谷大） 7 水上桂 捕 明石商 ソフトバンク 順位 氏名 守備 所属 × 石川昂弥 内 東邦 1 佐藤直樹 外 ＪＲ西日本（報徳学園） 2 海野隆司 捕 東海大（関西） 3 津森宥紀 投 東北福祉大（和歌山東） 4 小林珠維 内 東海大札幌 5 柳町達 外 慶応義塾大(慶応) 西武 順位 氏名 守備 所属 × 佐々木朗希 投 大船渡 1 宮川哲 投 東芝（東海大山形・上武大） 2 浜屋将太 投 三菱日立パワーシステムズ（樟南） 3 松岡洸希 投 ＢＣ武蔵（桶川西） 4 川野涼多 内 九州学院 5 柘植世那 捕 ホンダ鈴鹿（健大高崎） 6 井上広輝 投 日大三 7 上間永遠 投 四国ＩＬ徳島（柳ケ浦） 8 岸潤一郎 内・外 四国ＩＬ徳島（明徳義塾・拓大出）

楽天に１位指名された小深田大翔（大阪ガス）は、５０メートル走５秒９を誇る内野手。ポジションは違うが、同社の１年先輩の近本（阪神）と同じ俊足の左打者で、複数ポジションを守れるのも強みだ。社会人日本代表として台湾遠征中の小深田はインターネットで結果を知り、「まさか１位とは」と驚いたという。「やるからには新人王になりたい。近本さんの活躍は刺激になった」とコメントした。