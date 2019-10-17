【午前】７時５６分、羽田空港。８時３６分、航空自衛隊のＵ４多用途支援機で同空港発。武田良太防災相ら同行。９時４分、福島空港着。１０時１分、福島県郡山市の郡山中央工業団地。台風１９号の被害現場を視察。根本匠前厚生労働相、品川万里同市長同行。１５分、同市立高瀬小学校。避難所で被災者を激励、視察。１１時１９分、福島県本宮市の安達太良川。視察。高松義行同市長同行。３０分、同市の多目的施設「本宮市民元気いきいき応援プラザ」。避難所で被災者を激励。

【午後】０時１０分、福島市の東北自動車道福島松川パーキングエリア。休憩。３７分、福島県庁。内堀雅雄知事と意見交換、要望書受け取り。２時２４分、宮城県丸森町の丸森町雨水ポンプ場。視察。保科郷雄同町長同行。３６分、同町の丸森まちづくりセンター。避難所で被災者を激励。５９分、報道各社のインタビュー。３時３９分、宮城県柴田町の陸上自衛隊船岡駐屯地。４９分、陸自のＣＨ４７大型輸送ヘリコプターで同所発。同県大郷町などを上空から視察。４時１４分、仙台市若林区の陸自霞目駐屯地着。村井嘉浩知事と意見交換、要望書受け取り。３９分、陸自ヘリで同所発。４６分、仙台空港着。５時９分、空自のＵ４多用途支援機で同空港発。５２分、羽田空港着。６時４１分、官邸。５８分、台風１９号非常災害対策本部会議。７時３６分、河野太郎防衛相。３９分、竹本直一宇宙政策担当相、葛西敬之宇宙政策委員会委員長、松尾剛彦内閣府宇宙開発戦略推進事務局長、山田重夫外務省総合外交政策局長、生川浩史文部科学省研究開発局長。８時５９分、東京・富ケ谷の自宅。