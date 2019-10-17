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（１７日、プロ野球ドラフト会議）

　東京六大学野球リーグで最多タイの４５度の優勝を誇る早大は、２００７年秋のドラフト以来、１２年ぶりにプロ選手を輩出できなかった。今季は４選手がプロ志望届を提出したが、最後まで声がかからず、支配下と育成をあわせた１２球団計１０７人に入らなかった。

ドラフト2019　12球団指名選手一覧（2019年10月17日20時46分更新）

ヤクルト
順位 氏名 守備 所属
1 奥川恭伸 星稜
2 吉田大喜 日体大（大冠）
3 杉山晃基 創価大（盛岡大付）
4 大西広樹 大商大（大商大）
5 長岡秀樹 八千代松陰
6 武岡龍世 八戸学院光星
中日
順位 氏名 守備 所属
1 石川昂弥 東邦
2 橋本侑樹 大商大（大垣日大）
3 岡野祐一郎 東芝（聖光学院・青学大）
4 郡司裕也 慶大（仙台育英）
5 岡林勇希 菰野
6 竹内龍臣 札幌創成
広島
順位 氏名 守備 所属
1 森下暢仁 明大（大分商）
2 宇草孔基 法大（常総学院）
3 鈴木寛人 霞ケ浦
4 韮沢雄也 花咲徳栄
5 石原貴規 天理大（創志学園）
6 玉村昇悟 丹生
阪神
順位 氏名 守備 所属
× 奥川恭伸 星稜
1 西純矢 創志学園
2 井上広大 履正社
3 及川雅貴 横浜
4 遠藤成 東海大相模
5 藤田健斗 中京学院大中京
6 小川一平 東海大九州（横須賀工）
ＤｅＮＡ
順位 氏名 守備 所属
1 森敬斗 桐蔭学園
2 坂本裕哉 立命大（福岡大大濠）
3 伊勢大夢 明大（九州学院）
4 東妻純平 智弁和歌山
5 田部隼人 開星
6 蝦名達夫 青森大（青森商）
7 浅田将汰 有明
巨人
順位 氏名 守備 所属
× 奥川恭伸 星稜
× 宮川哲 東芝（東海大山形・上武大）
1 堀田賢慎 青森山田
2 太田龍 ＪＲ東日本（れいめい）
3 菊田拡和 常総学院
4 井上温大 前橋商
5 山瀬慎之助 星稜
6 伊藤海斗 酒田南

　１００年以上の歴史がある早大野球部は、これまでに１００人を超える選手がプロの世界に進んだ。１０年秋のドラフトでは、斎藤佑樹（日本ハム）、福井優也（広島→楽天）、大石達也（西武から戦力外）がそろって１位指名を受けた。同一大学の投手３人が１位指名されるのは史上初めてで、大きな注目を浴びた。

　チームは１５年秋を最後にリーグ戦優勝から遠ざかっており、今年１月に元プロ野球選手の小宮山悟監督が就任。春は３位で、この秋も第５週を終えて３位となっている。

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