【午前】８時４４分、官邸。９時２分、陸上自衛隊ヘリコプターで官邸屋上ヘリポート発。武田良太防災担当相同行。長野県の千曲川周辺など台風１９号の被害現場を上空から視察。１０時２９分、長野市の長野運動公園総合運動場着。今井絵理子内閣府政務官、務台俊介自民党衆院議員、阿部守一知事出迎え。１０時５０分、同市穂保地区の千曲川。台風１９号の被害現場を視察、黙禱（もくとう）。１１時３１分、同市の運動施設「北部スポーツ・レクリエーションパーク」。避難所で被災者を激励。

【午後】０時３３分、長野県庁。阿部知事、加藤久雄市長らと意見交換、要望書受け取り。１時１６分、報道各社のインタビュー。３８分、同市の長野運動公園総合運動場。地元住民らと握手、写真撮影。４５分、陸自ヘリで同所発。２時３９分、官邸屋上ヘリポート着。４時３分、台風１９号非常災害対策本部会議。４６分、東京・富ケ谷の自宅。