豊島（とよしま）将之名人（２９）への挑戦権をトップ棋士１０人が争う第７８期将棋名人戦・Ａ級順位戦（朝日新聞社、毎日新聞社主催）の４回戦５局のうちの最終局、糸谷（いとだに）哲郎八段（３１）―広瀬章人（あきひと）竜王（３２）戦が１０月２６日、大阪市福島区の関西将棋会館で指され、後手番の広瀬竜王が１００手で勝った。勝った広瀬竜王の今期Ａ級の成績は３勝１敗、敗れた糸谷八段は１勝３敗となった。終局は、２６日午後７時１０分だった。

これで４回戦までが終了。ここまでの成績は、以下のとおり。

【４勝０敗】⑨渡辺明三冠

【３勝１敗】③広瀬章人竜王、⑤佐藤康光九段

【２勝２敗】②羽生（はぶ）善治九段、⑦三浦弘行九段、⑧稲葉陽（あきら）八段

【１勝３敗】①佐藤天彦（あまひこ）九段、④糸谷哲郎八段、⑥久保利明九段、⑩木村一基（かずき）王位

〈棋士の名前の前のマル囲み内の数字は、今期Ａ級順位戦での各棋士の順位〉（佐藤圭司）