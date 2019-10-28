【午前】９時２８分、官邸。４７分、台風１９号非常災害対策本部会議。１０時８分、山崎重孝内閣府事務次官。２４分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。３１分、北村氏出る。５２分、滝沢氏出る。１１時４分、冨田浩司駐韓大使、鈴木哲駐インド大使、岡浩駐マレーシア大使。２２分、西村康稔経済財政担当相、内閣府の山崎事務次官、田和宏内閣府審議官、多田明弘、井上裕之、増島稔各政策統括官。４３分、北村国家安全保障局長。

【午後】２時６分、文芸春秋のインタビュー。政治ジャーナリストの田崎史郎氏同席。３時１６分、第６７回民間放送全国大会に向けたビデオメッセージ収録。２７分、西村経済再生担当相、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。４時１分、経済財政諮問会議。５時１分、国会。２分、自民党総裁室。３分、同党役員会。３５分、官邸。６時２８分、東京・赤坂のＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京。中国料理店「花梨」で産経新聞社の清原武彦特別顧問、阿比留瑠比論説委員兼政治部編集委員、佐々木美恵政治部長と食事。９時２７分、東京・富ケ谷の自宅。