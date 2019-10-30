【午前】１０時、官邸。１１時２７分、東京・渋谷の複合ビル「渋谷スクランブルスクエア」。東棟開業祝賀会に出席し、あいさつ。

【午後】０時９分、官邸。２時１分、北村滋国家安全保障局長、林肇官房副長官補、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。３５分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の岡本薫明事務次官、武内良樹財務官、岡村健司国際局長。４９分、岡本、武内、岡村各氏出る。５２分、麻生氏出る。３時２４分、岡村和美、山本庸幸新旧最高裁判事。５５分、山田真貴子総務審議官、外務省の森健良、金杉憲治両外務審議官、石川浩司南部アジア部長、鈴木秀生国際協力局長、塚田玉樹地球規模課題審議官、大沢誠農林水産審議官、田中繁広経済産業審議官、西田安範防衛審議官。４時３６分、北村誠吾規制改革担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、井上裕之政策統括官。５時２４分、市川晃地方制度調査会長から答申受け取り。３３分、ジャーナリストの田原総一朗氏。６時３８分、公邸。各府省庁の事務次官らと食事。菅義偉、西村明宏、岡田直樹、杉田和博正副官房長官同席。８時１２分、全員出る。９時、自民党の稲田朋美幹事長代行。４１分、稲田氏出る。