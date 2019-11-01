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11月01日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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【午前】７時４７分、官邸。５８分、閣議。８時２０分、川崎二三彦子どもの虹情報研修センター長、小西聖子女性に対する暴力に関する専門調査会会長ら児童虐待対策およびドメスティックバイオレンス（ＤＶ）対策の関係者と意見交換。９時５分、チリのピニェラ大統領と電話協議。２１分、外務省の金杉憲治外務審議官、吉田朋之中南米局長、大沢誠農林水産審議官。１０時２８分、北村滋国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、正木靖欧州局長、岡野正敬国際法局長。１１時１５分、自民党国土強靱（きょうじん）化推進本部の林幹雄本部長代行らから決議書受け取り。３８分、公邸。同党広報用のビデオメッセージ収録。
【午後】０時１４分、官邸。２時３分、西村明宏官房副長官、北村国家安全保障局長、外務省の森外務審議官、鈴木量博北米局長、鈴木秀生国際協力局長。１５分、西村官房副長官、山田真貴子総務審議官、外務省の森外務審議官、滝崎成樹アジア大洋州局長、石川浩司南部アジア部長、鈴木国際協力局長、大沢農水審議官、田中繁広経済産業審議官、藤井直樹国土交通審議官、西田安範防衛審議官。３時１２分、外務省の森外務審議官、高橋克彦中東アフリカ局長、森美樹夫アフリカ部長、正木欧州局長。４時８分、台風１９号非常災害対策本部会議。２９分、北村国家安全保障局長、今井尚哉首相補佐官、外務省の秋葉事務次官、森外務審議官。５時１２分、滝沢裕昭内閣情報官。６時１分、東京・西五反田の桐ケ谷斎場。故吉田博美前自民党参院幹事長の通夜に参列。４２分、東京・内幸町の日本プレスセンタービル。公益社団法人日本記者クラブ創立５０周年記念パーティーに出席し、あいさつ。７時１３分、東京・市谷本村町のホテルグランドヒル市ケ谷。宴会場「瑠璃の間」で自衛隊記念日のレセプションに出席し、あいさつ。４６分、公邸。４７分、地元後援会関係者らと写真撮影。９時４９分、全員出る。
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朝日新聞官邸クラブ