【午前】９時３３分、官邸。１０時１２分、皇居。秋の叙勲大綬章親授式。５４分、官邸。５８分、竹本直一科学技術担当相。１１時３５分、山口県の村岡嗣政知事、柳居俊学県議会議長。５６分、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、多田明弘、井上裕之両政策統括官。

【午後】２時２分、皇居。秋の叙勲重光章伝達式。４１分、官邸。３時１３分、西村康稔社会保障改革担当相、内閣府の田和内閣府審議官、多田政策統括官、伊原和人厚生労働省政策統括官、太田充財務省主計局長、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。４８分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。４時１０分、ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）日本委員の高橋規三井物産顧問ら。金杉憲治外務審議官、広瀬直経産省通商政策局長同席。４３分、台風１９号非常災害対策本部会議。５時５分、薗浦健太郎自民党総裁外交特別補佐。２８分、経済財政諮問会議。６時３６分、公邸。