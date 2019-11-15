【午前】皇居での大嘗祭（だいじょうさい）の悠紀殿供饌（ゆきでんきょうせん）の儀、主基殿（すきでん）供饌の儀への参列を終え、３時３８分、公邸。

【午後】０時５分、官邸。６分、報道各社のインタビュー。３時２０分、北村滋国家安全保障局長、前田哲官房副長官補、岡野正敬外務省国際法局長、防衛省の高橋憲一事務次官、槌道明宏防衛政策局長。５４分、前田、岡野、高橋、槌道各氏出る。４時４分、北村氏出る。５分、和泉洋人首相補佐官、金杉憲治外務審議官、藤井直樹国土交通審議官。２７分、北村国家安全保障局長、今井尚哉首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、高橋克彦中東アフリカ局長。４４分、高橋氏出る。５時１分、全員出る。２４分、滝沢裕昭内閣情報官。６時２１分、報道各社のインタビュー。５１分、東京・丸の内のパレスホテル東京。日本料理店「和田倉」で日枝久フジサンケイグループ代表と食事。８時５５分、東京・富ケ谷の自宅。