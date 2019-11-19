【午前】８時１９分、官邸。２８分、閣議。１０時４９分、林肇官房副長官補、外務省の大鷹正人外務報道官、山田重夫総合外交政策局長。１１時３３分、「日本の尊厳と国益を護（まも）る会」の青山繁晴代表幹事らから提言書受け取り。

【午後】１時２６分、国会。２８分、衆院本会議場。衆院本会議。４５分、官邸。２時６分、北村滋国家安全保障局長、林官房副長官補、今井尚哉首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、滝崎成樹アジア大洋州局長、安藤久佳経済産業事務次官。４８分、林、今井、秋葉、滝崎、安藤各氏出る。５４分、北村氏出る。３時５２分、稲田朋美自民党幹事長代行。４時３５分、北村国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、大塚海夫情報本部長。４７分、北村、槌道、大塚各氏出る。５時６分、滝沢氏出る。１５分、西村康稔経済再生担当相。１９分、ヨルダンのタラウネ下院議長の表敬。６時４５分、東京・紀尾井町の日本製鉄紀尾井ビルディング。「紀尾井倶楽部」で日本製鉄の今井敬名誉会長、佐久間総一郎常任顧問らと食事。９時１６分、東京・富ケ谷の自宅。