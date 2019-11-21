【午前】９時５６分、官邸。５９分、西村康稔社会保障改革担当相、田和宏内閣府審議官、太田充財務省主計局長、伊原和人厚生労働省政策統括官、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。１０時２８分、田和、太田、伊原、新原各氏出る。３３分、西村氏出る。３４分、沼田幹夫前日本台湾交流協会台北事務所代表。４８分、甘利明自民党税制調査会長。１１時２７分、大西倉雄山口県長門市長。４１分、山崎和之ジュネーブ国際機関政府代表部大使、梨田和也駐タイ大使、牛尾滋駐ポルトガル大使ら。

【午後】１時７分、東京・神南のＮＨＫホール。商工会全国大会に出席し、あいさつ。３７分、官邸。４５分、槌道明宏防衛省防衛政策局長。２時、北村滋国家安全保障局長、林肇官房副長官補、今井尚哉首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、山田重夫総合外交政策局長。３０分、オーストラリアのレイノルズ国防相の表敬。３時４分、杉田和博官房副長官、古谷一之、林両官房副長官補、厚生労働省の鈴木俊彦事務次官、谷内繁社会・援護局長。４時、古沢満宏国際通貨基金（ＩＭＦ）副専務理事。３４分、国家安全保障会議。５時１４分、茂木敏充外相。１８分、全世代型社会保障検討会議。６時４４分、東京・元赤坂の明治記念館。宴会場「富士の間」で世界海上保安機関長官級会合のレセプションに出席し、あいさつ。記念撮影。７時２４分、東京都新宿区のフランス料理店「オテル・ドゥ・ミクニ」。