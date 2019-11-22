【午前】８時２６分、官邸。３３分、閣議。４３分、茂木敏充外相。５３分、江藤拓農林水産相。９時３分、西村康稔経済財政担当相、内閣府の田和宏内閣府審議官、増島稔政策統括官。１７分、田和、増島両氏出る。２１分、西村氏出る。５４分、下村博文自民党選対委員長。１０時５０分、平沢勝栄同党広報本部長。１１時３２分、まち・ひと・しごと創生会議。

【午後】１時５分、東京・平河町の砂防会館別館。全国漁業協同組合連合会による「ＪＦ全国代表者集会」に出席し、あいさつ。２９分、官邸。５２分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。３時１５分、高橋憲一防衛事務次官。３１分、北村滋国家安全保障局長、林肇官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。４６分、林、滝沢、槌道、山崎各氏出る。５１分、北村氏出る。５８分、北村国家安全保障局長、林官房副長官補、今井尚哉首相補佐官、秋葉剛男外務事務次官、安藤久佳経済産業事務次官。４時４１分、滝沢内閣情報官。５時１７分、月例経済報告関係閣僚会議。３０分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の岡本薫明事務次官、太田充主計局長、矢野康治主税局長。６時７分、太田氏出る。２２分、岡本、矢野両氏出る。２７分、麻生氏出る。３２分、報道各社のインタビュー。７時１分、東京・渋谷の焼き鳥店「鳥福」。