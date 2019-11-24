【午前】７時４８分、ＪＲ東京駅。５６分、はやぶさ１０３号で同駅発。田中和徳復興相ら同行。９時５８分、ＪＲくりこま高原駅着。１０時５１分、宮城県南三陸町の志津川仮設魚市場。佐藤仁町長ら出迎え。「復興グルメＦ―１大会」を視察し、あいさつ。鶏肉の唐揚げなどを試食。秋葉賢也首相補佐官、小野寺五典自民党衆院議員ら同行。１１時５３分、同県気仙沼市の同市東日本大震災遺構・伝承館。菅原茂市長ら出迎え。視察。同市立階上中学校の生徒と交流。

【午後】０時４６分、同市の日本料理店「割烹 世界」。昼食。１時２５分、同市の造船会社「みらい造船」。同社内の工場などを視察。赤羽一嘉国土交通相ら同行。２時４２分、同県登米市の道の駅「三滝堂」。休憩。３時４２分、同県大崎市の吉田川。台風１９号の被害現場を視察。国交省東北地方整備局職員らを激励。武田良太防災担当相、村井嘉浩知事ら同行。４時２分、報道各社のインタビュー。４６分、ＪＲ古川駅。５時８分、はやぶさ１１０号で同駅発。６時５６分、ＪＲ東京駅着。７時１７分、東京・富ケ谷の自宅。