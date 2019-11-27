【午前】９時４３分、官邸。４５分、加藤勝信厚生労働相、古谷一之官房副長官補、太田充財務省主計局長、厚労省の浜谷浩樹保険局長、高橋俊之年金局長、伊原和人政策統括官、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。１１時２分、西村康稔経済財政担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、多田明弘、井上裕之両政策統括官。５９分、東京・神南のＮＨＫホール。全国町村長大会に出席し、あいさつ。

【午後】０時３８分、官邸。１時５６分、中国経済連合会の苅田知英会長ら。２時１５分、河野太郎防衛相、槌道明宏防衛省防衛政策局長。３時、荒井広幸内閣官房参与。３０分、北村滋国家安全保障局長、林肇官房副長官補、山田重夫外務省総合外交政策局長、山崎幸二防衛省統合幕僚長。５５分、山田、山崎両氏出る。４時７分、林氏出る。１４分、北村氏出る。５時１６分、経済財政諮問会議。６時３２分、公邸。