【午前】７時３３分、官邸。４１分、子どもの貧困対策会議。５７分、閣議。８時１７分、加藤勝信厚生労働相。１１時３０分、滝沢裕昭内閣情報官。

【午後】１時２５分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の岡本薫明事務次官、太田充主計局長。４９分、岡本、太田両氏出る。５７分、麻生氏出る。２時、北村滋国家安全保障局長、今井尚哉首相補佐官、秋葉剛男外務事務次官、高橋憲一防衛事務次官。７分、高橋氏出る。林肇官房副長官補、森健良外務審議官加わる。２２分、滝崎成樹外務省アジア大洋州局長加わる。３７分、滝崎氏出る。外務省の石川浩司南部アジア部長、高橋克彦中東アフリカ局長加わる。５８分、全員出る。３時３分、連合の神津里季生会長、逢見直人会長代行、相原康伸事務局長。衛藤晟一１億総活躍担当相、森英介自民党労政局長同席。４時１０分、魚谷雅彦資生堂社長ら日仏クラブメンバーの表敬。３３分、加藤厚労相、菅義偉官房長官、西村康稔全世代型社会保障改革担当相、古谷一之官房副長官補、太田財務省主計局長、伊原和人厚労省政策統括官、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。６時２分、エルサルバドルのブケレ大統領を出迎え。記念撮影。３分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。１２分、ブケレ大統領と首脳会談。５６分、共同記者発表。７時１４分、公邸。首相夫妻主催の夕食会。８時２２分、昭恵夫人とともにブケレ大統領夫妻を見送り。