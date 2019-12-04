【午前】９時５５分、官邸。１０時１２分、飯島勲内閣官房参与。４０分、宗像紀夫内閣官房参与。５８分、岸信夫自民党衆院議員。１１時２０分、同党「国民医療を守る議員の会」の鴨下一郎会長代行、武見敬三幹事長、福岡資麿事務局長ら。５０分、中曽根弘文同党参院議員。

【午後】０時２分、尾崎正直高知県知事。１時２２分、西村康稔経済財政担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、多田明弘、井上裕之両政策統括官。２時１０分、北村滋国家安全保障局長、林肇官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。２７分、北村国家安全保障局長、前田哲官房副長官補、今井尚哉首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、山田総合外交政策局長、岡野正敬国際法局長、防衛省の高橋憲一事務次官、槌道防衛政策局長。３時８分、薗浦健太郎自民党総裁外交特別補佐。３７分、自民党の高鳥修一新潟県連会長、細田健一衆院議員。３９分、細田氏出る。４２分、高鳥氏出る。４３分、岡本全勝内閣官房参与。４時５分、皇居。即位礼および大嘗祭（だいじょうさい）後賢所御神楽の儀に参列。５時１５分、官邸。６時、マイケル・ポーター米ハーバード大教授、竹内弘高米ハーバード大経営大学院教授。長谷川栄一首相補佐官同席。３４分、報道各社のインタビュー。５０分、東京・南青山の日本料理店「東郷」。岸田文雄自民党政調会長、野田聖子元総務相、根本匠前厚生労働相ら衆院当選同期と食事。９時３６分、東京・富ケ谷の自宅。