【午前】８時５５分、官邸。９時、政府与党政策懇談会。３０分、平田竹男内閣官房参与。４５分、吉村泰典内閣官房参与。１０時１２分、北村滋国家安全保障局長、総務省の鈴木茂樹事務次官、谷脇康彦総合通信基盤局長、経済産業省の安藤久佳事務次官、新原浩朗経済産業政策局長、西山圭太商務情報政策局長。１９分、鈴木、谷脇、安藤、新原、西山各氏出る。２９分、北村氏出る。１１時１１分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。３０分、日本歯科医師連盟の広報誌「日歯連盟広報」掲載用に高橋英登同連盟会長と対談。山田宏自民党参院議員同席。

【午後】０時３５分、江原達也山口県長門市長。２時３０分、公邸。月刊誌「Ｈａｎａｄａ」のインタビュー。３時２５分、官邸。４時８分、日独フォーラム日本側座長の小林栄三伊藤忠商事特別理事、独側座長のマティアス・ナス独週刊紙ツァイト外信部長らの表敬。５時１８分、経済財政諮問会議。６時６分、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）等総合対策本部。１９分、臨時閣議。２７分、麻生太郎副総理兼財務相。３２分、田中和徳復興相。３５分、衛藤晟一沖縄・北方担当相。４１分、公邸。日本相撲協会の八角理事長、森喜朗元首相、鈴木宗男日本維新の会参院議員と食事。８時１６分、八角理事長、森、鈴木両氏を見送り。