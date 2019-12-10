【午前】９時３２分、官邸。３６分、新藤義孝衆院憲法審査会与党筆頭幹事。１０時４分、閣議。２７分、農林水産業・地域の活力創造本部。３８分、江藤拓農林水産相。４０分、橋本敬子国家公安委員会委員に辞令交付。武田良太国家公安委員長同席。４７分、北村滋国家安全保障局長、今井尚哉首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、山田重夫総合外交政策局長、岡野正敬国際法局長、防衛省の高橋憲一事務次官、槌道明宏防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。１１時３８分、茂木敏充外相、北村国家安全保障局長、今井首相補佐官、外務省の秋葉事務次官、森健良外務審議官、正木靖欧州局長、岡野国際法局長。

【午後】０時１分、北村、今井、秋葉、森、正木、岡野各氏出る。６分、茂木氏出る。７分、伊藤信太郎自民党衆院議員。５５分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「平安の間」で全日本私立幼稚園ＰＴＡ連合会全国大会に出席し、あいさつ。１時１３分、官邸。２５分、加藤勝信厚生労働相、厚労省の鈴木俊彦事務次官、浜谷浩樹保険局長。５４分、北村国家安全保障局長、林肇官房副長官補、外務省の森外務審議官、石川浩司南部アジア部長、鈴木秀生国際協力局長。３時２４分、ＮＨＫのインタビュー収録。４時４分、武田良太行政改革担当相。２６分、北村国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、大塚海夫防衛省情報本部長。３７分、北村、大塚両氏出る。５５分、滝沢氏出る。５６分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の岡本薫明事務次官、太田充主計局長、矢野康治主税局長。５時２４分、矢野氏出る。３３分、岡本、太田両氏出る。４７分、麻生氏出る。５７分、北村国家安全保障局長、今井首相補佐官、秋葉外務事務次官。７時８分、東京・築地の鳥料理店「新三浦」。