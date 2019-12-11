【午前】９時２１分、官邸。２３分、北村滋国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官。５９分、森氏出る。１０時４分、北村氏出る。９分、秋葉氏出る。１０分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。５３分、東京・南青山の青山葬儀所。故吉田博美前自民党参院幹事長のお別れの会に出席。弔辞、献花。１１時５２分、官邸。

【午後】０時３５分、甘利明自民党税制調査会長、矢野康治財務省主税局長。１時、山本信夫日本薬剤師会会長、岩本研日本薬剤師連盟幹事長。２時１１分、北村国家安全保障局長、長谷川栄一首相補佐官、山田真貴子総務審議官、外務省の森外務審議官、石川浩司南部アジア部長、山上信吾経済局長、鈴木秀生国際協力局長、岡村健司財務省国際局長、谷内繁厚生労働省社会・援護局長、大沢誠農林水産審議官、広瀬直経済産業省通商政策局長。３時１分、山田、岡村、谷内、大沢、広瀬各氏出る。１１分、北村、長谷川、森、石川、山上、鈴木各氏出る。１６分、北村国家安全保障局長、今井尚哉首相補佐官、秋葉外務事務次官、高橋憲一防衛事務次官。４４分、国家安全保障会議。赤羽一嘉国土交通相同席。４時１１分、赤羽国交相。１６分、自民党の歯科口腔（こうくう）医療勉強会の岸信夫顧問、山田宏座長ら。３３分、行政改革推進会議。５時１分、国と地方の協議の場。１９分、ラグビーワールドカップ（Ｗ杯）２０１９組織委員会の御手洗冨士夫、森喜朗正副会長、森重隆日本ラグビー協会会長、日本代表のリーチ・マイケル主将らの表敬。６時５分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「平安の間」で年末エコノミスト懇親会に出席し、あいさつ。２５分、公邸。加戸守行前愛媛県知事夫妻、山本順三前国家公安委員長と食事。８時、全員出る。