【午前】９時１７分、官邸。２１分、長谷川栄一、今井尚哉両首相補佐官、外務省の森健良外務審議官、石川浩司南部アジア部長、山上信吾経済局長、鈴木秀生国際協力局長。１０時２分、防災推進国民会議。２４分、故郷を支援する参議院の会の世耕弘成会長、西田昌司幹事長。１１時、公邸。ジャーナリストの櫻井よしこ氏、田久保忠衛国家基本問題研究所副理事長による月刊誌「正論」のインタビュー。

【午後】０時４分、官邸。２時１分、竹本直一宇宙政策担当相、和泉洋人首相補佐官、松尾剛彦内閣府宇宙開発戦略推進事務局長。１１分、和泉、松尾両氏出る。１４分、竹本氏出る。２１分、北村誠吾地方創生担当相。３時２６分、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、増子豊統合幕僚副長。４時、秋葉賢也首相補佐官。１５分、林肇官房副長官補、藤田耕三国土交通事務次官、岩並秀一海上保安庁長官。４０分、防衛省の高橋憲一事務次官、島田和久官房長、武田博史防衛装備庁長官。５時２分、報道各社のインタビュー。４分、皇位継承に関する式典委員会。５３分、今井首相補佐官、秋葉剛男外務事務次官。６時３分、ジャマイカのホルネス首相を出迎え。記念撮影。４分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。１２分、ホルネス首相と首脳会談。７時１９分、署名式、共同記者発表。３７分、公邸。安倍晋三首相主催の夕食会。８時５１分、ホルネス首相を見送り。