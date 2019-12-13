【午前】９時３７分、官邸。４８分、宇宙開発戦略本部。１０時３分、閣議。１７分、高市早苗総務相。２２分、麻生太郎副総理兼財務相。３５分、北村滋国家安全保障局長、林肇官房副長官補、今井尚哉首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、石川浩司南部アジア部長。４２分、石川氏出る。高橋克彦外務省中東アフリカ局長加わる。４７分、高橋氏出る。１１時１分、全員出る。１１分、滝沢裕昭内閣情報官。４２分、武田良太国家公務員制度担当相。５３分、浅川雅嗣内閣官房参与。

【午後】０時５９分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「鶴の間」で内外情勢調査会全国懇談会に出席し、講演。２時４分、官邸。３時１７分、太田充財務省主計局長、伊原和人厚生労働省政策統括官、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。４６分、伊原、新原両氏出る。麻生副総理兼財務相、財務省の岡本薫明事務次官、矢野康治主税局長、可部哲生理財局長加わる。４７分、矢野氏出る。４時１２分、可部氏出る。３３分、麻生、岡本、太田各氏出る。５８分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。宴会場「鳳凰」で農林水産物等輸出促進全国協議会総会に出席し、あいさつ。記念撮影。５時１３分、官邸。１８分、西村康稔経済財政担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、多田明弘、井上裕之両政策統括官。３９分、臨時閣議。４４分、橋本聖子五輪担当相。５０分、梶山弘志経産相、北村国家安全保障局長、秋葉外務事務次官、経産省の安藤久佳事務次官、広瀬直通商政策局長、保坂伸貿易経済協力局長。６時４分、北村、秋葉、保坂各氏出る。８分、梶山、安藤、広瀬各氏出る。９分、鈴木宗男日本維新の会参院議員。７時１分、東京・松濤のフランス料理店「シェ松尾 松濤レストラン」。第１次政権で首相秘書官を務めた北村国家安全保障局長、林官房副長官補、今井首相補佐官、田中一穂日本政策金融公庫総裁と食事。９時５４分、東京・富ケ谷の自宅。