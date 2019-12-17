【午前】８時５５分、官邸。９時２分、閣議。１５分、河野太郎防衛相。５２分、丸川珠代自民党参院議員。１０時３０分、嶋田裕光内閣府政策統括官、高田修三経済産業省製造産業局長、国土交通省の池田豊人道路局長、一見勝之自動車局長。１１時２８分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「富士の間」で「故天野之弥ＩＡＥＡ事務局長を偲ぶ会」に出席し、あいさつ。４５分、官邸。

【午後】１時２９分、自民党の二階俊博幹事長、林幹雄幹事長代理。２時１０分、北村滋国家安全保障局長、林肇官房副長官補、今井尚哉首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、高橋克彦中東アフリカ局長、高橋憲一防衛事務次官。３４分、林、高橋克彦、高橋憲一各氏出る。４２分、北村、今井、秋葉各氏出る。４５分、宮内庁の西村泰彦、山本信一郎新旧長官。３時１１分、岡田直樹官房副長官、北村国家安全保障局長、和泉洋人、今井両首相補佐官、外務省の金杉憲治外務審議官、滝崎成樹アジア大洋州局長、岡村健司財務省国際局長、鈴木康裕厚生労働省医務技監、広瀬直経産省通商政策局長、藤井直樹国交審議官、森下哲環境省地球環境審議官、西田安範防衛審議官。４時２分、北村国家安全保障局長、今井首相補佐官、外務省の秋葉事務次官、高橋中東アフリカ局長。２２分、北村氏出る。４９分、今井、秋葉、高橋各氏出る。５時、滝沢裕昭内閣情報官、宮川正内閣衛星情報センター所長。１０分、宮川氏出る。２８分、滝沢氏出る。５３分、吉川貴盛前農林水産相、西川公也内閣官房参与。６時４３分、東京・神田小川町の居酒屋「福の花 神田小川町店」。報道各社の首相番記者と懇談。８時４９分、東京・富ケ谷の自宅。