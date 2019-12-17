第１３回朝日杯将棋オープン戦の本戦の一部を来年１月１８日、１９日、名古屋市で開催します。８人の棋士がトーナメントの１回戦、２回戦（準々決勝）を戦い、計６局の模様を同じフロア内で観戦できます。１８日は豊島将之名人・竜王、１９日は３連覇を目指す藤井聡太七段らが登場します。藤井猛九段、杉本昌隆八段が解説を務める大盤解説会には、対局後の棋士も登壇します。

◇公開対局・大盤解説会 朝日新聞名古屋本社・朝日ホール（名古屋市中区栄１の３の３）。両日とも１回戦は午前１０時、２回戦は午後２時開始

◇チケット 各日、観戦ＳＳ席６９００円、観戦Ｓ席５千円、観戦Ａ席３千円、観戦Ｂ席２千円、大盤解説会３千円。申し込みや詳細は公式サイト（https://www.asahi.com/ads/asahihai-nagoya）で。２４日正午発売。全席指定、先着順。問い合わせは朝日新聞社「朝日杯事務局」にメール（asahihai-shogiopen@asahi.com ）

主催 朝日新聞社、日本将棋連盟

特別協賛 豊田自動織機、豊田通商

協賛 東海東京証券、坂角総本舗、松坂屋名古屋店

特別協力 ＡｂｅｍａＴＶ