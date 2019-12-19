【午前】８時５３分、官邸。９時７分、政府与党政策懇談会。１９分、未来投資会議。５４分、復興推進会議。１０時１８分、交通安全対策に関する関係閣僚会議。３０分、小泉進次郎環境相、飯田祐二経済産業省産業技術環境局長。１１時７分、防衛省の納冨中、大塚海夫新旧情報本部長ら。１８分、高橋克彦外務省中東アフリカ局長。３３分、まち・ひと・しごと創生会議。

【午後】０時４２分、横倉義武日本医師会会長ら。２時２分、岡田直樹官房副長官、北村滋国家安全保障局長、和泉洋人、今井尚哉両首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、金杉憲治外務審議官、滝崎成樹アジア大洋州局長。１５分、広瀬直経産省通商政策局長加わる。１７分、広瀬氏出る。３３分、金杉氏出る。４２分、滝崎氏出る。高橋外務省中東アフリカ局長加わる。３時４分、全員出る。５分、高市早苗総務相。３０分、西村康稔経済財政担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、多田明弘、井上裕之両政策統括官。４時２分、全世代型社会保障検討会議。３６分、女性が輝く先進企業表彰式。５時１分、経済財政諮問会議。６時８分、ウズベキスタンのミルジヨエフ大統領を出迎え。記念撮影。９分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。１７分、ミルジヨエフ大統領と首脳会談。７時１４分、署名式、文書交換式、共同記者発表。３７分、公邸。安倍晋三首相夫妻主催の夕食会。８時５９分、昭恵夫人とともにミルジヨエフ大統領夫妻を見送り。