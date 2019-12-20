【午前】８時５８分、官邸。５９分、河野太郎防衛相、西田安範防衛審議官。９時２４分、国家安全保障会議の９大臣会合。３４分、海上保安体制強化に関する関係閣僚会議。４７分、閣議。１０時１５分、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部。３２分、ジャパンＳＤＧｓアワード表彰式。１１時４分、公邸。内閣・内閣府永年勤続者表彰式。２１分、官邸。２６分、麻生太郎副総理兼財務相。５３分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。

【午後】０時１分、武田良太防災担当相、青柳一郎内閣府政策統括官。４９分、岸田文雄自民党政調会長。１時１２分、滝沢裕昭内閣情報官。５１分、公邸。ニッポン放送と産経新聞掲載用に俳優の岡田准一氏、体操の村上茉愛選手と対談。２時４９分、官邸。５８分、岡田直樹官房副長官、北村滋国家安全保障局長、和泉洋人、今井尚哉両首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、金杉憲治外務審議官、滝崎成樹アジア大洋州局長。３時４分、和泉、金杉、滝崎各氏出る。高橋克彦外務省中東アフリカ局長加わる。９分、岡田、北村、今井、高橋各氏出る。１４分、秋葉氏出る。３５分、北村国家安全保障局長、防衛省の高橋憲一事務次官、槌道明宏防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。４５分、北村国家安全保障局長。４時、平野信行日米経済協議会会長ら。山上信吾外務省経済局長、広瀬直経済産業省通商政策局長同席。３３分、月例経済報告関係閣僚会議。４６分、麻生副総理兼財務相。４８分、故吉田博美前自民党参院幹事長の妻洋子さん。５時５６分、イランのロハニ大統領を出迎え。記念撮影。５７分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。