【午前】８時４３分、官邸。５３分、国家安全保障会議の９大臣会合。９時８分、閣議。３９分、東京・富士見の日本歯科大付属病院。歯の治療。１０時４４分、官邸。１１時４分、皇居。内奏。３８分、官邸。

【午後】０時４３分、萩生田光一文部科学相。１時５９分、山口泰明自民党組織運動本部長。２時３６分、東京・六本木のテレビ東京。ＢＳテレ東の報道番組の収録。３時３０分、公邸。５５分、自民党の月刊女性誌「りぶる」掲載用のラグビーワールドカップ（Ｗ杯）日本大会代表の姫野和樹、中島イシレリ、田中史朗各選手との対談。平沢勝栄同党広報本部長同席。４時５４分、官邸。５時１分、二階俊博同党幹事長。１９分、北村滋国家安全保障局長、林肇官房副長官補、今井尚哉首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、滝崎成樹アジア大洋州局長。３１分、北村、今井、秋葉、滝崎各氏出る。外務省の山田重夫総合外交政策局長、正木靖欧州局長、岡野正敬国際法局長加わる。３４分、全員出る。４１分、アフガニスタンの発展に尽力した故中村哲さんへの感謝状を遺族らに授与、叙勲を伝達。６時５分、内閣記者会との懇談会。３１分、官邸職員との懇談会。５５分、東京・赤坂の日本料理店「京都瓢喜赤坂店」。長谷川栄一首相補佐官、秘書官らと食事。８時２分、東京・虎ノ門の虎ノ門ヒルズ。