【午前】８時５２分、ＪＲ東京駅。９時、のぞみ２１３号で同駅発。西村明宏、岡田直樹両官房副長官ら同行。１０時４１分、ＪＲ名古屋駅着。４５分、近鉄名古屋駅。５０分、近鉄特急で同駅発。

【午後】０時１３分、近鉄宇治山田駅着。鈴木英敬三重県知事ら出迎え。２１分、三重県伊勢市の伊勢神宮外宮。参拝客らと握手。萩生田光一文部科学相、加藤勝信厚生労働相らと参拝。５３分、伊勢神宮内宮。参拝客らと握手。参拝。１時３１分、内宮内の神楽殿で神楽奉納。２時２分、内宮内の神宮司庁前でボーイスカウト日本連盟伊勢第７団、ガールスカウト日本連盟三重県第１団から花束贈呈。記念撮影。２０分、神宮司庁で年頭記者会見。５９分、近鉄宇治山田駅。３時１５分、近鉄特急で同駅発。鈴木知事ら見送り。４時３６分、近鉄名古屋駅着。３９分、ＪＲ名古屋駅。５時２分、のぞみ２４０号で同駅発。大村秀章愛知県知事、葛西敬之ＪＲ東海名誉会長ら見送り。６時４３分、ＪＲ東京駅着。７時２６分、東京・阿佐谷南の焼き肉店「ＳＡＴＯブリアン本店」。谷内正太郎前国家安全保障局長、辻慎吾森ビル社長と食事。９時４０分、東京・富ケ谷の自宅。