【午前】９時５４分、官邸。５５分、報道各社のインタビュー。５８分、林肇、前田哲両官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、今井尚哉首相補佐官、外務省の山田重夫総合外交政策局長、高橋克彦中東アフリカ局長、槌道明宏防衛省防衛政策局長。１０時５３分、国家安全保障会議。１１時３分、麻生太郎副総理兼財務相。２８分、公邸。カデロ駐日サンマリノ大使ら日本語を話す駐日大使との首相主催の昼食会。

【午後】０時４７分、官邸。３時、薗浦健太郎自民党総裁外交特別補佐。４時５２分、「故天野之弥ＩＡＥＡ事務局長を偲ぶ会」発起人の阿部信泰、長谷川敏子両氏、天野氏の妻幸加さんら。５時１分、梶山弘志経済産業相、和泉洋人首相補佐官、赤石浩一内閣審議官、生川浩史文部科学省研究開発局長、経産省の安藤久佳事務次官、飯田祐二産業技術環境局長、高橋泰三資源エネルギー庁長官。２０分、和泉、赤石、生川、飯田各氏出る。２５分、全員出る。４２分、ものづくり日本大賞表彰式。６時１分、受賞者の展示品を視察。８分、同賞祝賀会に出席し、あいさつ。２８分、報道各社のインタビュー。３８分、東京・銀座の日本料理店「東京吉兆」。河村建夫自民党衆院議員、キヤノンの御手洗冨士夫会長、キヤノンメディカルシステムズの瀧口登志夫社長と食事。９時１４分、東京・富ケ谷の自宅。