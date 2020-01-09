【午前】９時５６分、官邸。５７分、報道各社のインタビュー。１０時５分、林肇、前田哲両官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、今井尚哉首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、高橋克彦中東アフリカ局長、防衛省の高橋憲一事務次官、山崎幸二統合幕僚長、山村浩海上幕僚長。３５分、増田寛也日本郵政社長、千田哲也かんぽ生命社長、衣川和秀日本郵便社長。５７分、中曽根弘文自民党参院議員。１１時４１分、皇居。宮中昼食会。

【午後】１時３４分、官邸。２時、高村正彦自民党憲法改正推進本部最高顧問。３０分、鈴木宗男日本維新の会参院議員。３時３分、自民党の下村博文選対委員長、井出庸生衆院議員。４時、林官房副長官補、森野泰成内閣情報調査室次長、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、山崎統合幕僚長。４０分、岡田直樹官房副長官、林官房副長官補、木原稔、長谷川栄一、今井各首相補佐官、外務省の森、金杉憲治両外務審議官、高橋中東アフリカ局長、岡村健司財務省国際局長、大沢誠農林水産審議官、田中繁広経済産業審議官、藤井直樹国土交通審議官、西田安範防衛審議官。６時８分、公邸。