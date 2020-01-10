日本学生野球協会は１０日、全国の各大学野球連盟（２６連盟）と４７都道府県の高校野球連盟から推薦された２０１９年度の表彰選手計７３人を発表した。

▽大学 田辺直輝（東農大オホーツク）生田目忍（星槎道都大）北畠栞人（八戸学院大）岩崎魁人（東北福祉大）片岡奨人（東日本国際大）梅田裕斗（城西国際大）本定史好（上武大）清水蓮（共栄大）郡司裕也（慶大）佐藤都志也（東洋大）海野隆司（東海大）大神田丈（桐蔭横浜大）市川晃大（愛知工大）長島彰（中京学院大）中山海斗（福井工大）西拓樹（京大）大西広樹（大商大）平野晴也（関西国際大）貴志弘顕（和歌山大）軍嶋聡明（佛教大）桜井涼（近大工学部）見村一朗（環太平洋大）尾崎修志（高知工科大）水本大志（西南学院大）柳内一輝（九産大）川上隆磨（日本文理大）

▽高校 持丸泰輝（北海道・旭川大）武岡龍世（青森・八戸学院光星）中村勇真（岩手・花巻東）熊谷郁哉（秋田中央）平山雄介（山形・鶴岡東）千葉蓮（宮城・仙台育英）清水正義（福島・聖光学院）芳賀太陽（茨城・霞ケ浦）石井巧（栃木・作新学院）丸山大河（群馬・前橋育英）吉倉英俊（埼玉・花咲徳栄）相沢利俊（山梨学院）飯塚脩人（千葉・習志野）渋谷嘉人（東京・関東一）井上恵輔（神奈川・東海大相模）大川陸（長野・飯山）長坂陽（新潟・日本文理）森田朝陽（富山・高岡商）山瀬慎之助（石川・星稜）上間洸太（福井・敦賀気比）小岩和音（静岡）石川昂弥（愛知・東邦）村瀬仁紀（岐阜・中京学院大中京＝軟式）石川史門（三重・津田学園）林優樹（滋賀・近江）吉村仁（京都・立命館宇治）坂下翔馬（奈良・智弁学園）黒川史陽（智弁和歌山）野口海音（大阪・履正社）重宮涼（兵庫・明石商）好田凌（岡山学芸館）福島康太（鳥取・米子東）真鍋駿（広島商）関山愛瑠斗（島根・石見智翠館）田中力（山口・宇部鴻城）香川卓摩（香川・高松商）阿部颯稀（愛媛・宇和島東）塩唐松宏将（徳島・鳴門）西田龍生（高知・明徳義塾）江原佑哉（福岡・筑陽学園）小野颯真（佐賀北）坂本芽玖理（長崎・海星）梶原凌介（熊本工）松尾将（大分・藤蔭）松浦佑星（宮崎・富島）鎮守将大（鹿児島実＝軟式）水谷留佳（沖縄尚学）