【午前】９時４６分、官邸。１０時３分、閣議。２０分、政府税制調査会。３９分、林肇官房副長官補、今井尚哉首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、高橋克彦中東アフリカ局長。５８分、林、森、高橋各氏出る。１１時６分、今井、秋葉両氏出る。４１分、総務省の黒田武一郎事務次官、谷脇康彦総務審議官。４４分、海上保安庁の奥島高弘、岩並秀一新旧長官。

【午後】２時４３分、東京・紀尾井町のＮＨＫ千代田放送会館。報道番組の収録。３時３７分、官邸。３９分、岡田直樹官房副長官、林官房副長官補、木原稔、長谷川栄一、今井各首相補佐官、外務省の森、金杉憲治両外務審議官、高橋中東アフリカ局長、岡村健司財務省国際局長、大沢誠農林水産審議官、田中繁広経済産業審議官、藤井直樹国土交通審議官、西田安範防衛審議官。５時９分、滝沢裕昭内閣情報官。４２分、日本医療研究開発大賞表彰式。記念撮影。