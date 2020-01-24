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01月24日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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第92回選抜高校野球大会（日本高校野球連盟、毎日新聞社主催、朝日新聞社後援、阪神甲子園球場特別協力）の出場32校を決める選考委員会が24日、大阪市内で開かれ、夏春連覇を目指す履正社（大阪）、昨年11月の明治神宮大会優勝の中京大中京（愛知）、46年ぶりの出場となる磐城（いわき）（21世紀枠・福島）などが選ばれた。
組み合わせ抽選会は3月13日。大会は同19日から13日間（休養日2日を含む）、阪神甲子園球場で開催される。
出場校は以下の通り。
【北海道】白樺学園
【東北】鶴岡東（山形）▽仙台育英（宮城）
【関東】桐生第一（群馬）▽健大高崎（群馬）▽花咲徳栄（とくはる）（埼玉）▽東海大相模（神奈川）▽山梨学院
【東京】国士舘
【北信越】日本航空石川▽星稜（石川）
【東海】加藤学園（静岡）▽中京大中京（愛知）▽県岐阜商
【近畿】履正社（大阪）▽大阪桐蔭▽明石商（兵庫）▽天理（奈良）▽智弁学園（奈良）▽智弁和歌山
【中国】倉敷商（岡山）▽広島新庄▽鳥取城北
【四国】尽誠学園（香川）▽明徳義塾（高知）
【九州】創成館（長崎）▽明豊（大分）▽大分商▽鹿児島城西（じょうせい）
【21世紀枠】帯広農（北海道）▽磐城（福島）▽平田（島根）
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